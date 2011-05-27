Законопроект щодо залізничної реформи планують передати на розгляд ВР у червні - Козак

Законопроект з реформування залізничного транспорту України вже в червні ц.р. може бути схвалено урядом і передано на розгляд до Верховної Ради України.

Як повідомляє прес-служба відомства, про це сказав генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК під час інтерв`ю економічному тижневику «Коментарі».

«Думаю, що законопроект з реформування залізничного транспорту України вже в червні буде схвалено урядом і передано на розгляд до Верховної Ради України», - повідомив генеральний директор. За його словами, залізничники сподіваються, що до кінця року відповідні закони буде ухвалено і з січня 2012 року процес почнеться.

Основне завдання реформування - трансформація залізничного транспорту України у відкрите акціонерне товариство, яке здатне забезпечити економіку і населення країни якісними перевезеннями. «Першочерговими кроками реформи є: проведення реальної оцінки вартості основних фондів, розподіл фінансових потоків кожного напряму діяльності. Такі заходи створять умови для приватних інвестицій, перш за все у вантажні перевезення. Паралельно з цим буде забезпечено рівний доступ до інфраструктури, незалежно від форм власності. Також буде розділена соціальна відповідальність між залізницями і державою, адже перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у сумі близько 5 млрд. грн. на рік не може тривати нескінченно», - сказав В.КОЗАК.

Також генеральний директор розповів, що пожвавлення процесу з підготовки реформування залізничного транспорту України вже одержало позитивну оцінку міжнародних інвестиційних інститутів. «У мене вже були зустрічі з представниками Світового банку, ЄБРР та іншими, які нас запевнили в готовності до співпраці за умови швидкого реформування», - сказав гендиректор.