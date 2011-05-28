Колесніков прогнозує, що через 5 років маршрутки в Україні зникнуть

В Україні в найближчі роки маршрутки зникнуть "як клас", а залізниці стануть більш швидкими та екологічними.

Такі ідеї озвучив на Міжнародному транспортному форумі в Лейпцігу віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ, пише "Сегодня".

"Я думаю, що через 4-5 років маршрутки в Україні зникнуть. Їх замінять на більш місткі автобуси. Подивіться на Європу - маршруток там немає. А в Києві по проспектах як "чорна сотня" мчить! Водії маршруток наражають на небезпеку і свої життя, і пасажирів", - заявив Б.КОЛЕСНІКОВ.

На його переконання, для бізнесменів місткі автобуси будуть вигіднішими. "І при покупці великих автобусів українського виробництва держава готова буде компенсувати кредитну ставку", - сказав віце-прем’єр.

Що стосується залізниці, то Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що роботи з її модернізації триватимуть. "У нашій країні 22 тисячі км залізних доріг, але електрифіковані з них поки що лише 10,5, - заявив він. - За чотири роки ми модернізуємо ще 4,5 тисячі км. Тим самим ми подбаємо про екологію, вартість перевезень зменшиться на 30%, і на 40% збільшиться швидкість".

Під час його зустрічі з колегами з Франції також йшлося про розширення географії авіаперевезень - можливо, скоро українці зможуть літати в більшу кількість французьких міст, зазначає газета.

Крім цього, Б.КОЛЕСНІКОВ розповів, що "Рено" і ЛАЗ розпочинають спільне виробництво мікроавтобусів, пілотним проектом буде виготовлення машин швидкої допомоги для Євро-2012.

Презентація цих машин планується на 6 червня в Донецьку на матчі Україна - Франція або через два дні у Львові.