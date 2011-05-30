«Укрзалізниця» з 29 травня ввела новий графік руху поїздів

З 00.00 29 травня «Укрзалізниця» ввела новий графік руху поїздів на 2011-2012 рр.

За даними відомства, в цілому новий графік передбачає розклад для призначення 350 пар поїздів, із них 193 - у внутрішньому сполученні, 140 - з країнами СНД і 17 - з країнами Заходу.

У новому графіку прискорено майже 100 швидкісних і більш як 25 пасажирських поїздів.

Загальний час знаходження на шляху слідування всіх поїздів скорочено майже на 80 годин. Зокрема, на 2 години скорочено час в дорозі з Києва до Сімферополя і назад для поїзду № 11/12 «Славутич», майже на годину - поїзду № 1/2 Москва-Київ «Столичний експрес», поїзду № 40 Київ-Севастополь - на півгодини тощо.

Крім того, в новому графіку передбачено курсування нових поїздів: з Сімферополя до Донецька, Чернігова, Казані, Ростова.

Збільшено періодичність курсування поїздів з Санкт-Петербурга до Євпаторії, Феодосії, з Москви до Феодосії, продовжено маршрут слідування поїзду Харків - Івано-Франківськ до Яремчі, Харків - Мукачеве до Ужгороду.