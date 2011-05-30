До 26 червня скасовано рух електричок на ділянці Баришівка-Бориспіль

У Київській області у зв`язку з проведенням модернізації колії на ділянці Баришівка - Бориспіль з метою підготовки магістралі до прискореного руху пасажирських потягів з 29 травня до 26 червня Південно-західна залізниця скасовує курсування низки електропоїздів приміського сполучення.

Про це повідомляє прес-служба ПЗЗ.

Скасовано рух потягів: № 6580 Борщагівка-технічна - Березань, № 6809 Березань - Борщагівка-технічна, № 6804 Київ-Північна - Яготин, № 6811 Яготин - Київ-Північна, № 6880 Київ-Північна - Березань, № 6881 Березань - Борщагівка-технічна.

Одночасно встановлюється маршрут сполучення таких електропоїздів: № 6813 Яготин - Борщагівка-технічна, № 6627 Борщагівка-технічна - Тетерів, № 6604 Тетерів - Борщагівка-технічна, № 6614 Борщагівка-технічна - Гребінка, № 6007 Київ-Пасажирський - Мотовилівка, № 6907 Носівка - Борщагівка-технічна, № 6810 Борщагівка-технічна - Гребінка, № 6028 Фастів - Київ-Пасажирський.