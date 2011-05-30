У Запоріжжі пройде мітинг біля суду, що розглядає справу сина екс-прокурора, який збив на смерть трьох жінок

Представники громадськості Дніпропетровська мають намір провести мітинг біля будівлі Хортицького районного суду Запоріжжя, де сьогодні, 30 травня, відбудеться судове засідання у справі Дмитра РУДЯ - сина екс-прокурора Жовтневого району Дніпропетровська, котрий збив на смерть на пішохідному переході трьох жінок.

Як розповів УНІАН один з організаторів мітингу Олександр СЛАВНИЙ, мета проведення мітингу, в якому, згідно з поданою заявкою, візьмуть участь близько 50 чоловік, - «вимагати всебічного і справедливого розгляду справи Дмитра РУДЯ, який 20 жовтня 2010 в Дніпропетровську на джипі збив на смерть трьох жінок, одна з яких була вагітна».

Сумніву ж у можливості справедливого розгляду даної кримінальної справи, за словами О.СЛАВНОГО, викликає статус батьків підсудного.

«Заклопотаність викликає те, що батьки Дмитра РУДЯ (батько в минулому прокурор Жовтневого району Дніпропетровська, а нині помічник Дніпропетровського міського прокурора, мати - суддя Господарського суду Дніпропетровської області) можуть застосувати свої зв`язки в правоохоронній системі і намагатимуться добитися того, щоб Д.РУДЬ не був засуджений до реального запобіжного заходу - відбування покарання за гратами на максимальний строк», - сказав О.СЛАВНИЙ.

Непрямим підтвердженням ймовірності такого перебігу подій організатори мітингу вважають ухвалення на попередньому судовому засіданні (17 травня – УНІАН) рішення про розгляд кримінальної справи в закритому судовому засіданні.

«Без участі ЗМІ і громадськості справу підтасувати набагато простіше», - пояснив О.СЛАВНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня 2010 року о 06.40 у Дніпропетровську на вул. Набережної Перемоги джип «Тойота-Прадо» під управлінням Д.РУДЯ – сина прокурора одного з районів Дніпропетровська, скоїв наїзд на пішоходів, які чекали зеленого сигналу світлофора на пішохідному переході посеред проїжджої частини. Внаслідок ДТП дві жінки померли на місці, третя потерпіла померла в лікарні. Через кілька днів винуватець аварії був затриманий, після чого судом було прийняте рішення про його арешт на період проведення слідства. Стосовно сина райпрокурора Дніпропетровська порушили кримінальну справу за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху»), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

26 квітня суд Хортицького району Запоріжжя, що розглядає матеріали кримінальної справи, відмовився задовольнити клопотання адвоката підсудного про зміну міри припинення з арешту на звільнення під заставу в 17 тис. грн.

Підставою для такого вирішення, за даними Хортицького райсуду, стали тяжкість скоєного Д.РУДЕМ злочину, а також відсутність у довідці про стан здоров`я підсудного прямих вказівок на те, що він не може утримуватися під вартою.