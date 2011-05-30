Качинський має намір звернутися до НАТО щодо розслідування Смоленської авіакатастрофи

Лідер найпопулярнішої в Польщі опозиційної партії “Право і справедливість” Ярослав КАЧИНСЬКИЙ має намір офіційно звернутися до НАТО за допомогою в розслідуванні Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя 96 громадян Польщі, серед яких і його брата президента Леха Качинського.

Про це він заявив під час зустрічі з президентом США Бараком ОБАМОЮ, який в суботу вшанував пам’ять жертв цієї трагедії, передає кореспондент УНІАН.

Б.ОБАМА поклав квіти в каплиці у Польовій Катедрі Польського Війська, де встановлена пам’ятна табличка з іменами жертв авіакатастрофи.

Під час зустрічі з родичами загиблих Я.КАЧИНСЬКИЙ поінформував президента США про те, що обставини Смоленської авіакатастрофи й досі до кінця не з’ясовані, тому в разі виграшу парламентських виборів восени цього року він як лідер партії має намір звернутися до НАТО за допомогою в розслідуванні трагедії.

“Ми звернемося також до НАТО, аби дізнатися правду, бо правда до сьогодні насправді не відома”, - цитують Я.КАЧИНСЬКОГО польські медіа.