"Годувальник" в дефіциті: Укрзалізниця щодоби не довантажує близько 1000 вагонів

Парадоксальна ситуація: ще пару років тому залізницям катастрофічно не вистачало вантажів, їх навіть переманювали з автотранспорту. Зараз вантажі прийшли, проте не вистачає вагонів.

За оцінками гендиректора Укрзалізниці Володимира Козака, щодоби не довантажується близько 1000 вагонів. Чому склалася така ситуація, який з неї вихід, аналізують керівники і фахівці відомства...

«Старі як світ»

Вантажні вагони, отримані в парк "Укрзалізницею" після розпаду СРСР, були розроблені ще в 50-ті та закуплені великими партіями в 70-90 роки минулого століття. Ступінь їх зносу становить понад 80%, а дефіцитних нині окатишевозів - понад 91%.

Найбільш затребуваним на сьогодні рухомим складом є напіввагон. За влучним висловом заступника начальника главку вагонного господарства "Укрзалізниці" Анатолія Ракіпова, це головний "годувальник" залізниць: у 2010 році в напіввагонах було перевезено 73% всіх вантажів відомства. Нині в інвентарному парку УЗ налічується 59,8 тис. піввагонів. З них 42% (25,3 тис.) вже віджили свій вік, але їм продовжили існування завдяки капітальним та ін. видам ремонту. За прогнозами фахівців, протягом декількох років більшість з них (16,2 тис.) відпрацює і продовжений термін. Ще 18,5 тис. парку повністю амортизуються.

Крім старіння, ситуацію погіршують й інші чинники. На думку заступника гендиректора "Укрзалізниці" Петра Науменка, український вагон робить дефіцитом невисока в порівнянні з приватником ціна за його користування. Наприклад, перевезення щебеню у вагоні УЗ коштує близько 30 грн. за тонокілометр, а у вагонах 1-ї і 2-ї вантажних компаній (дочок РЖД) - на 12-15 грн. вище. Ці вагони повертаються назад порожніми, в той час як український щебінь призначенням на РФ вантажиться на дефіцитний вітчизняний склад. Щодоби під ці перевезення заявляється по 1200-1500 вагонів! У зв`язку з цим, УЗ з 20 травня ввела заборону на навантаження щебеню в вітчизняні напіввагони і оголосила термінове повернення власних вагонів.

За словами П. Науменка, через 1-2 тижні відомство розраховує повернути до 12 тис. піввагонів. «Не виключено, що буде продовження терміну обмеження - поки не задовольнимо власні потреби», - зазначив він.

Інший головний біль залізничників - псування вагонів. За 4 місяці поточного року «травми» отримали понад 3 тисяч одиниць - на 815 більше, ніж за відповідний період минулого року. З них, 1506 вагонів пошкодили залізниці Словаччини, Угорщини, Польщі та 542 - вітчизняні морські порти. За словами А. Ракіпова, «Укрзалізниця» посилить вимоги до «шкідників». «Їх треба зобов`язати відшкодовувати не тільки вартість ремонту, а й втрачену вигоду за непрацюючий вагон. На ремонт рухомого складу йде 5-6 днів. Це доставка, відчеплення / причеплення, витрати на роботу тепловоза та ін. Коли б`ють по кишені - результат кращий», - зазначив він.

Мільйон на ремонт

Наразі інвентарний парк УЗ налічує 120 тис. вагонів. До кінця поточного року закінчується термін служби близько 11 тис. з них, в тому числі, 6 тис. напіввагонів. Щоб виконати заявки вантажовідправників, залізничники перепрофілюють рухомий склад , що мало використовується, на дефіцитний. За словами головного інженера Головного управління вагонного господарства Укрзалізниці Володимира Мархая, починаючи з 2004 р., від 2 тис. до 4 тис критих вагонів і платформ, а також вагонів-хоперів і деяких моделей мінераловозів були перепрофільовані у напіввагони і вагони для сипучих вантажів. Окрім того, з минулого року працює проект з перепрофілювання контейнеровозів у вагони для перевезення лісу.

Але головне підживлення для старіючого парку - своєчасний ремонт. У поточному році заплановано відремонтувати деповським та капітальним ремонтом загалом 34 тис. вагонів. Ще для 8,5 тис. буде продовжено термін служби. Також згідно фінплану Укрзалізниці на 2011 рік буде закуплено 1760 штук нових вантажних вагонів, в т.ч. 1260 піввагонів і 500 цистерн.

У той же час, за словами гендиректора УЗ В. Козака, незважаючи на дефіцит коштів, залізничники роблять ставку на новий вагон.

«Ми готові заплатити більше, але менше витрачати на ремонт. Для міжремонтних термінів ми ставимо вимогу - 500 тис. км. пробігу (ремонт кожні 4 роки), на перспективу - міжремонтний пробіг 800 тис. км. (ремонти через 6-7 років). Зараз вантажні вагони ми ремонтуємо через 100 тис. км. пробігу (кожні два роки). Поки змушені «латати» старі вагони, витрачати кошти, проте бажаного результату не отримуємо », - резюмував він.

За інформацією А.Ракіпова, в минулому році на ремонт вагонів "Укрзалізниця" витратила ні багато, ні мало 1 мільйон гривень. Зокрема, деповський ремонт за останні роки подорожчав з 18 тис грн. у 2008 році до 24 тис. грн. в 2010-му, капітальний - з 61 тис. грн. до 82 тис. грн. , ремонт з продовженням терміну служби - з 75 тис. грн. до 125 тис. грн.

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Затраты на текущие ремонты, деповские и капитальные ремонты, КРП с модернизацией 517,3 627,5 560,5 792,3 979,8 1115 936,2 630,8 1092 831,2 1079,4

За інформацією В. Мархая, вагоноремонтні заводи, що знаходяться в підпорядкуванні УЗ (Дарницький, Стрийський, Попаснянський вагоноремонтні заводи, Укрспецвагон (Панютине), разом з вітчизняними вагонобудівниками вже виготовили дослідні зразки вагонів нового покоління (з колесами підвищеної твердості, новим візком, підшипниками, вдосконаленими автозчепним і автогальмівним обладнанням), і якщо буде знайдено фінансування, готові виконати замовлення залізничників.

Також, на думку фахівців, недостатню кількість парку піввагонів можна частково компенсувати експлуатацією приватних вагонів, їх у загальному робочому парку налічується 31,4%. Згідно з прогнозами фахівців, кількість «приватників» буде зростати і в 2015 році збільшиться до 38% (31-33 тис. одиниць).

До речі, УЗ пропонує допомогу в домовленостях з 1-ю і 2-ю вантажними компаніями російських залізниць, які дуже неохоче надають свій рухомий склад під попутне завантаження. Зокрема, вдалося домовитися про деяке зниження ціни на перевезення будівельних вантажів. «Деякі вантажовідправники замість чіткого планування та роботи з залізницями почали звертатися до посередників за «міфічним прискоренням» вирішення питань з вагонами, - відзначає заступник гендиректора « Укрзалізниці» П.Науменко. - На жаль, реалізувати заявки кожного клієнта на ту дату, на яку він просить, сьогодні УЗ не може. Але я особисто запевняю: з часом вагони залізниця подасть всім, тому не шукайте обхідних маневрів, а звертайтеся безпосередньо до Дирекцій залізниць на місцях».

На його думку, вантажовідправникам також слід ретельніше складати свої плани, заявляючи до відправки тільки реальний обсяг вантажів. Якщо все ж таки питання з якоїсь причини не може вирішитися на місці, клієнт може звернутися безпосередньо на сайт «Укрзалізниці» (http://cargo.uz.gov.ua) або на сторінку «Інтерактивне спілкування». Як запевнив П. Науменко, всі запити протягом тижня розглядаються Інспекцією контролю при генеральному директору УЗ і особисто ним контролюються.

Олена Кузнєцова (УНІАН)