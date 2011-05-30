«Укрзалізниця» посилить контроль за безбілетними пасажирами

«Укрзалізниця» посилить контроль над проїздом безбілетних пасажирів у поїздах далекого й приміського сполучення.

Як повідомляє УНІАН прес-служба відомства, для цього створено спеціальні контрольно-ревізійні служби, які проводитимуть оперативні перевірки поїздів.

Що стосується далекого сполучення, то провідників, які перевозять пасажирів без відповідних проїзних документів, звільнятимуть.

Залізничники нагадують, що згідно з Кодексом України про адміністративні порушення штраф за безбілетний проїзд становить десятиразову вартість перевезення. Зокрема, пасажир, який не має документів на право поїздки, повинен сплатити штраф і вартість перевезення від пункту посадки до пункту призначення. У разі відмови пасажир висаджується з поїзда на найближчій зупинці.

Як зазначають у відомстві, на популярних напрямках, де вартість квитків коливається від 100 до 220 грн., сума штрафів за безбілетний проїзд відповідно становитиме від 1000 грн. до 2200 грн. Таким чином, квиток на популярний поїзд № 12 сполученням Київ-Сімферополь обійдеться пасажиру в 228 грн., а безбілетний проїзд у цьому поїзді може обійтися в 10 разів дорожче. Проїзд у поїзді № 91 сполученням Київ-Львів становитиме майже 175 грн., а штраф за проїзд без квитка становитиме понад 1750 грн.

Враховуючи вищесказане, «Укрзалізниця» ще раз звертається до громадян із закликом користуватися послугами квиткових кас, не вдаючись до напівлегальних схемам проїзду залізничним транспортом.