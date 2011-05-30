Залізниці Євразійського простору обговорюють в Одесі ситуацію з вантажоперевезеннями

Сьогодні в Одесі розпочалася дводенна VIII Міжнародна конференція Організації співдружності залізниць (ОСЗ) з вантажних перевезень.

Як повідомляє УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», у конференції беруть участь представники залізниць країн Євразійського простору: Угорщини, Казахстану, Монголії, Молдови, Латвії, Литви, Польщі, Росії, Чехії, України та Естонії, міжнародних організацій, Міністерства інфраструктури України, Державної митної служби України, а також експедиторські та логістичні компанії Австрії, Азербайджану, Білорусі, Німеччини, Казахстану, Литви, Молдови, Польщі, Росії та України. Організаторами міжнародної конференції є «Укрзалізниця» і АТ «Пласке».

Серед основних питань, які обговорюють учасники конференції, - застосування уніфікованої накладної ЦІМ / СМГС, в тому числі і в залізнично-поромному сполученні на Чорному морі, в євразійському залізничному просторі; ситуація на ринку вантажних перевезень, підвищення конкурентоспроможності, мультимодальні перевезення, розвиток транспортних коридорів, тарифна політика.

Як зазначила начальник відділу головного комерційного управління «Укрзалізниці» Ольга ФІСЕНКО, уніфікована накладна ЦІМ / СМГС під час перевезень в Україні сьогодні використовується досить активно. Минулого року здійснили 4,5 тис. відправлень, які оформлені цими накладними, за 4 місяці цього року - 3170 відправлень, а загалом на поточний рік із застосуванням уніфікованої накладної заплановано оформити більше 9,5 відправлень.

Також на міжнародній конференції фахівці «Укрзалізниці» презентували електронний документообіг під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні із застосуванням цифрового підпису, перехід на який відбудеться з 1 липня цього року. Як зазначив начальник головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК, електронні документи будуть застосовуватися на всіх етапах перевізного процесу - від узгодження заявки до моменту отримання вантажу. «Хоча на першому етапі електронний документообіг буде поширюватися тільки на внутрішні вантажні перевезення, в перспективі накладна зможе застосовуватися і під час міжнародних перевезень. У першу чергу цьому сприятиме формування єдиної бази електронних перевізних документів і бази вантажовідправників, що створить можливість для обміну даними в рамках ОСЗ і простору колії 1520 мм. Ця перспектива досить близька », - зазначив він.

Довідка УНІАН. Електронна накладна проста у заповненні, оскільки максимально схожа на накладні ЦІМ / СМГС. Вона буде містити ідентичні дані з паперовими перевізними документами. В основі електронного документообігу лежить обмін даними автоматизованих систем залізниці і клієнта із застосуванням електронного цифрового підпису. Це дозволяє здійснювати юридично чинну взаємодію під час обміну документами в електронному вигляді без надання паперового аналога.

З 2004 року фахівці «Укрзалізниці» були активними розробниками ЦІМ / СМГС і на сьогодні ця накладна актуальна під час мультимодальних перевезень у напрямку Балтійське море - Чорне море і комбінованих перевезеннях між країнами Європи, Кавказу та Азії. Зокрема, немає необхідності переоформляти перевізні документи типу СМГС на документи ЦІМ і навпаки. Застосування ЦІМ / СМГС дозволяє прискорити і спростити процедуру передачі вагонів на прикордонних передавальних станціях.

Організація співробітництва залізниць (ОСЗ) створена 28 червня 1956 у м. Софія (Болгарія). Серед основних напрямів її діяльності - розвиток міжнародних залізничних перевезень, перш за все між Європою і Азією, формування узгодженої тарифної політики, вдосконалення міжнародного транспортного права; розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту.