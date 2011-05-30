Одеська залізниця призначила 7 додаткових поїздів

Одеська залізниця (ОЗ) призначила 7 додаткових поїздів до сезону літніх перевезень.

Про це повідомляє офіційний сайт Одеської залізниці.

Зокрема, призначено поїзди в таких напрямках:

№ 210/209 Миколаїв-Київ курсуватиме щодня з 25 червня до 31 серпня. Відправлення з Миколаєва о 21:29, прибуття до Києва о 11:57. Відправлення з Києва о 15:06, прибуття до Миколаєва о 5:10.

№ 217/218 Знам’янка-Москва, відправленням зі Знам’янки о 14:04, прибуттям до Москви о 9:37 (курсуватиме з 1 червня до 13 вересня по непарних числах). Відправлення з Москви о 13:12 і прибуття до Знам’янки о 6:53 (курсуватиме з 2 червня до 14 вересня по парних).

№ 228/227 Одеса-Львів, який курсуватиме з 15 червня до 3 вересня через день по непарних числах. Відправлення з Одеси о 22:32, прибуття до Львова о 10:40. Відправлення зі Львова о 22:59, прибуття до Одеси о 10:35 (курсуватиме з 16 червня до 4 вересня по парних).

№236/235 Одеса-Москва, який курсуватиме в літній період по датах. Відправлення з Одеси о 01:48, прибуття до Москви 04:11. Відправлення з Москви о 14:47, прибуття до Одеси о 13:23.

№ 432/431 Одеса-Харків, який щодня курсуватиме з 1 червня до 15 вересня. Відправлення з Одеси о 12:35 і прибуття до Харкова о 5:30. Відправлення з Харкова о 15:14 і прибуття до Одеси о 9:45.

№ 455/456 Черкаси/Знам’янка-Сімферополь, який курсуватиме з 1 червня до 1 вересня по непарних числах. Відправлення з Черкас о 14:49, прибуття до Сімферополя о 5:46. Відправлення із Сімферополя о 15:06, прибуття до Черкас о 6:00.

№ 464/463 Одеса-Москва, який курсує з 1 липня до 31 серпня щодня. Відправлення з Одеси о 17:02, прибуття до Москви о 20:15. Відправлення з Москви о 00:56, прибуття до Одеси о 01:46.

Крім того, розглядається можливість введення ще 2 додаткових поїздів Одеса-Київ і Одеса-Сімферополь за наявності достатнього пасажиропотоку.