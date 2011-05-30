У Росії узгодили пункт пропуску для нової схеми прикордонного контролю поїзда Москва-Київ

Уряд Російської Федерації розпорядився встановити на залізничній станції Москва-Пасажирська-Курська постійний пасажирський пункт пропуску через кордон РФ Москва-Київська відповідно до введення нової схеми прикордонного контролю поїзда Москва-Київ.

Як повідомляє РІА "Новости", про це йдеться у розпорядженні, розміщеному на урядовому сайті.

Згідно з документом від 27 травня, на даному пункті пропуску дозволяється як проведення прикордонного і митного контролю, так і (у випадках, встановлених міжнародними договорами РФ і федеральними законами) інших видів контролю при міжнародних пасажирських перевезеннях залізничним транспортом у поїздах сполученням Москва-Київ-Москва.

Як повідомляла раніше прес-служба Російської залізниці, з 29 травня пасажири поїздів №1 і №2 сполученням Москва-Київ зможуть дістатися пункту призначення майже на годину раніше завдяки тому, що поїзди не робитимуть проміжних зупинок для зміни локомотива і проходження прикордонного контролю, який раніше здійснювався вночі на кордоні РФ і України.

Прикордонний і митний контроль поїзда №1 Москва-Київ тепер починатиметься на платформі Київського вокзалу за годину до відправлення поїзда і закінчуватиметься за 5 хвилин до відправлення з Москви. Прикордонний контроль у поїзді №2 Київ-Москва з російської сторони здійснюватиметься під час проходження від станції Лісове містечко до станції Москва-Київська.