З початку року на залізничних коліях в Україні сталося 25 ДТП

Цього року на залізничних коліях сталося 25 дорожньо-транспортних пригод, у яких загинуло п`ять чоловік і дев`ять були травмовані.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, з 25 випадків скоєних ДТП, чотири випадки відбулися на переїздах з черговим працівником, а в п`яти випадках автотранспорт в`їхав у бік рухомого потягу.

Розслідуваннями встановлено, що всі аварії відбулися внаслідок порушення водіями Правил дорожнього руху, зокрема — виїзду на переїзди при заборонних показах сигналізації переїзду та об`їзду закритих шлагбаумів.

Як приклад у відомстві наводять останній випадок, коли 22 травня на перегоні в Львівській області на переїзді з черговим працівником при справно працюючій сигналізації і закритих шлагбаумах автомобіль «ВАЗ» об`їхав шлагбауми і в`їхав у бік дизель-поїзда №6054. Внаслідок зіткнення було травмовано четверо людей.

Як зазначають у відомстві, «Укрзалізниця» вживає заходи для підвищення безпеки руху потягів і автотранспорту на залізничних переїздах в різних регіонах України, проте безпека на переїздах насамперед залежить від уважності водіїв автотранспорту і дотримання правил руху.