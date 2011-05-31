Президент підписав доручення додатково залучити 3 млрд.грн. на будівництво доріг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав доручення щодо вирішення питання залучення у 2011 році додаткових коштів на фінансування дорожньої галузі та введення в експлуатацію автомобільних доріг.

Текст документу від 30 травня розміщений на офіційному сайті глави держави.

Президент доручив прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ вирішити питання залучення у 2011 році додаткових коштів на фінансування дорожньої галузі у сумі 3 млрд. грн. під державні гарантії.

Голову Державного агентства автомобільних доріг України Володимира ДЕМІШКАНА В.ЯНУКОВИЧ зобов’язав забезпечити у 2011 році введення в експлуатацію та відкриття руху не менш ніж 1,5 тис. км автодоріг.