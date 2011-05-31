Столична ДАІ проводить профілактичні заходи «Автобус-2011»

12:13, 31 травня 2011
Транспорт/Звя'зок
0

З 31 травня по 30 червня 2011 року столична Державтоінспекція проведе профілактичні заходи на пасажирському автомобільному транспорті під назвою «Автобус-2011»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі УДАІ м.Києва.

За словами начальника УДАІ Анатолія КУРІННОГО, «з боку працівників ДАІ будуть проводитись додаткові перевірки щодо додержання пасажирськими перевізниками вимог Закону України «Про дорожній рух», а їх водіями вимог Правил дорожнього руху. Особлива увага приділятиметься зберіганню транспортних засобів за місцем стоянки, організації дорейсового контролю за технічним станом транспортних засобів та обов’язкового медичного огляду водіїв».

У ході контролю за технічним станом автобусів під час їх експлуатації буде звернуто увагу на справність аварійних виходів, правомірність встановлення газового обладнання та додаткових місць для сидіння, не передбачених технічною документацією.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter