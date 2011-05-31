Аеропорт «Київ» (Жуляни) починає будівництво міжнародного пасажирського терміналу

КП «Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) починає будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Це будівництво є однією з умов проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як зазначається в повідомленні, будівництво нового міжнародного пасажирського терміналу дозволить залучити більше авіаперевізників. Новий проект передбачає будівництво нової будівлі аеровокзалу на місці знесеного недобудованого в 90-і роки терміналу. Висота будівлі - 3 поверхи, площа забудови - 6256 кв. м, загальна площа терміналу - 14270 кв. м, пропускна спроможність - 320 пасажирів на годину. Вартість будівництва - 360 млн. грн.

За словами генерального директора аеропорту «Київ» (Жуляни) Дениса КОСТРЖЕВСЬКОГО, у зв`язку з приходом в аеропорт нового перевізника («Візз Ейр» із кінця березня ц.р.) на сьогодні вичерпані можливості аеропорту для збільшення кількості рейсів. «Ми сьогодні обслуговуємо близько 40 рейсів на день, близько 20 тисяч пасажирів на місяць, це практично 100% можливостей терміналу аеропорту. Злітно-посадочна смуга дозволяє обслуговувати на порядок більше рейсів, але термінал не справляється, і ми вимушені обмежувати прихід нових перевізників. Усе зміниться з будівництвом нового терміналу й реконструкцією діючого», - сказав він.

За даними аеропорту, за п`ять місяців 2011 року в аеропорту було обслуговано 1492 рейси, з них 284 регулярних, прийнято й відправлено 31 тис. 213 пасажирів.

Як нагадав Д.КОСТРЖЕВСЬКИЙ, аеропорт «Київ» (Жуляни) за власні кошти провів реконструкцію зон вильоту й прильоту пасажирів у діючому терміналі, існуючої будівлі аеровокзалу й встановив нове обладнання. В терміналі з`явилися 8 стійок для автоматизованої реєстрації пасажирів, модернізована технологія обробки багажу. Все це привело до збільшення пропускної спроможності існуючого терміналу.

За словами Д. КОСТРЖЕВСЬКОГО, зараз аеропорт також очікує рішення уряду щодо виділення фінансування на завершення реконструкції аеродромної частини.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) - аеропорт у місті Київ, який розташований за 8 км від центру міста. Займає територію площею 265 га. Має одну злітно-посадочну смугу довжиною 2310 м і шириною 45 м (до реконструкції - 1800 м і 49 м).

До проведення реконструкції аеродром був придатний для експлуатації повітряних суден типу Як-42 із обмеженнями за масою та інтенсивністю польотів, а також Ан-24, Як-40. Після реконструкції аеродрому аеропорт може приймати великі літаки типу В-737 і нижчі за класом. Аеровокзал аеропорту має пропускну спроможність 300 пасажирів на годину.

В аеропорту обслуговують чартерні, приватні рейси та регулярні рейси авіакомпаній «Хорс» (Київ-Сімферополь), «Мотор Січ» (Київ-Запоріжжя, Київ-Сімферополь). З кінця березня 2011 р. у «Жуляни» перебазувався лоукост-перевізник «Візз Ейр Україна».