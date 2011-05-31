Україна готова прийняти будь-яку кількість чартерних рейсів з Росії під час Євро-2012

Україна готова прийняти будь-яку кількість чартерних рейсів з Росії під час проведення Євро-2012.

Про це віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ сказав в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы».

«Будь-які дозволи ми готові надати російським авіакомпаніям на будь-яку кількість чартерних рейсів. Всі чотири міста готові приймати практично будь-яку розумну кількість чартеров», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зазначив, що з Москви до Києва летіти 1 годину 15 хвилин, до Донецька – 1 годину 20 хвилин, до Харкова годину з Москви, а до Львова з Москви - 1 година 50 хвилин.

Б.КОЛЕСНІКОВ вважає, що користуватися літаками буде дуже зручно.

«Вам не треба буде тиждень, чи два, чи 10 днів чекати наступного матчу. Я думаю, що авіація має сказати своє слово, зробити доступні ціни. Це країни СНД. Жодних віз не потрібно», - сказав він.

Він також повідомив, що в новому терміналі в Борисполі одночасно працюватимуть 80 точок проходження паспортного контролю. У Донецьку їх буде 60, у Львові та Харкові по 60.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, все це дозволить швидко проходити паспортний контроль.

Крім цього, він сказав, що розраховує, що до півмільйона росіян зможуть відвідати матчі чемпіонату Європи з футболу.