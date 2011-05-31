«Укрзалізниця» шукає партнера для будівництва Дарницького вокзалу

«Укрзалізниця» шукає інвестора для завершення будівництва вокзального комплексу на станції Дарниця в м. Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Як зазначається в повідомленні, будівництво даного об`єкту здійснюється в рамках підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

У відомстві зазначають, що гарантією розвитку бізнесу для інвестора буде стабільний пасажиропотік через новий вокзал, оскільки в майбутньому передбачено частину пасажиропотоку поїздів далекого сполучення перемкнути на Дарницький вокзал через надмірну завантаженість вокзалу Київ-Пассажирський.

На сьогодні рівень готовності нового вокзального комплексу становить 15% (виконано роботи з обладнання монолітного каркаса будівлі основного вокзалу, будівництво центрального, сполучного, транзитного пішохідних тунелів тощо). У разі залучення коштів, інвесторові планується передати всі комерційні площі, залишивши у власності залізниці лише частину площ, які необхідні для забезпечення технології роботи станції, сервісного обслуговування пасажирів тощо.

Інвестиційним проектом займається Південно-Західна залізниця «Укрзалізниці».

Довідка УНІАН. Будівництво Дарницького вокзального комплексу почато в 2004 році на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 31 березня 2004 р. №192-р "Про будівництво пасажирського вокзального комплексу на станції "Дарниця" в Києві". Розпорядженням Кабміну від 19 вересня 2007 р. №758-р затверджено ТЕО будівництва. Роботи щодо пасажирського вокзалу, за допомогою якого планувалося розвантажити вокзал станції "Київ-Пасажирський", було припинено в очікуванні інвестора. У вересні 2010 р. начальник Південно-Західної залізниці Олексій КРИВОПІШИН сказав, що для добудови Дарницького вокзалу необхідно близько 100 млн. євро інвестицій.