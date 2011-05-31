З 17 червня буде відновлено авіарейс Мінськ-Сімферополь

У Міжнародному аеропорту «Сімферополь» 17 червня презентують відновлений авіарейс Мінськ-Сімферополь.

Як повідомили кореспондента УНІАН у курортно-інформаційному центрі АРК, таку домовленість було досягнуто під час переговорів заступника голови Ради міністрів — міністра курортів і туризму Криму Георгія ПСАРЬОВА з керівництвом Національної авіакомпанії Республіки Білорусь «Белавіа».

Віце-прем`єр відзначив, що Білорусь є одним з принципово важливих напрямів для Криму. "Домовленість про відновлення авіарейсу Мінськ-Сімферополь було досягнуто після звернення глави Кримського уряду Василя ДЖАРТИ до Міністерства транспорту Білорусі. Ця, безумовно, важлива подія. Зі свого боку Крим дає 20% знижку на послуги аеропорту "Сімферополь", — нагадав глава Мінкурортів.

Г. ПСАРЬОВ висловив сподівання, що фінансова криза у Білорусі істотно не позначиться на туристичному потоці до України і до Криму, зокрема. Віце-прем`єр також повідомив, що, за даними експертів, бронювання кримських готелів і здравниць туристами з Білорусі триває активними темпами. При цьому місця бронюються не за допомогою туроператорів, а напряму.

Водночас Г.ПСАРЬОВ не виключив, що фінансова криза у Білорусі може призвести до тінізації турпотоку. «Проте сподіваємося, що ці проблеми будуть незабаром подолані», — резюмував він.

Асоціація туроператорів Білорусі прогнозує цього року зростання туристичного потоку з Білорусі до Криму на рівні 55%.

З метою залучення білоруських туристів Мінкурортів Криму планує провести восени цього року у Мінську презентацію курортно-рекреаційних можливостей Кримського півострова у форматі «День Криму». При цьому Білорусь також зацікавлена у рекламі своїх курортів на території Криму.