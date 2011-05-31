Одеський міськвиконком в 1,5 раза підвищив тариф на проїзд в електротранспорті

Виконком Одеської міськради в 1,5 раза підвищив тариф на проїзд в електротранспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, подорожчання проїзду відбудеться поетапно: з 1 липня тариф підвищиться з 1 грн. до 1 грн. 25 коп., а з 1 листопада – до 1 грн. 50 коп.

Мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ назвав поетапне підвищення тарифу «вимушеним заходом». «У ряді великих міст України вартість проїзду в електротранспорті вже досягла півтори гривні», - сказав він.

У свою чергу, директор комунального підприємства "Одесміськелектротранс" Дмитро ПОЛУНІН зазначив, що «розрахунки економістів показують: із урахуванням підвищення цін на енергоносії та зростання зарплати собівартість тарифу цього року становить 1 грн. 82 коп. – на 27 коп. вище, порівняно з 2010 роком».

Крім того, міськвиконкомом встановлені нові ціни на проїзні квитки в міськелектротранспорті: річний абонемент на проїзд трамваєм до кінця цього року можна буде придбати за 100 грн., а на трамвай-тролейбус – 110 грн.

Примітно, що при безготівковій оплаті ціна за проїзд трамваєм встановлена в розмірі 150 грн., а за проїзд трамваєм-тролейбусом – 162 грн. 50 коп.

Крім того, зупинку експлуатації фунікулера на Потьомкінських сходах перший віце-мер Одеси Сергій ЧЕРНЕНКО пояснив на брифінгу тим, що встановлений попередньою міською владою безкоштовний проїзд на фунікулері завдає істотних збитків КП «Одесміськелектротранс», на балансі якого він знаходиться.

З урахуванням цього депутатська комісія з транспорту, дорожнього господарства, зв`язку та морегосподарського комплексу зараз розглядає питання про передачу фунікулера в оренду. Як тільки буде укладено договір із орендарем фунікулера, відразу ж буде відновлена його робота, зазначив С.ЧЕРНЕНКО.