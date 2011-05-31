«Укрзалізниця» представила проект переходу на електронний документообіг

«Укрзалізниця» представила нові принципи взаємодії під час перевезення вантажів у внутрішньому сполученні у зв`язку з переходом на безпаперові технології - електронний документообіг.

Як повідомляє УНІАН прес-центр відомства, нововведення представив начальник головного комерційного управління «Укрзалізниці» Володимир ІВАЩУК на VIII Міжнародній конференції Організації Співдружності Залізниць (ОСЗ) з вантажних перевезень, яка 30-31 травня проходить в Одесі.

Як нагадав він, перший етап проекту почнеться з 1 липня 2011 року - це перехід від паперових перевізних документів на електронне їх оформлення з електронним цифровим підписом.

«На другому етапі - з початку наступного року ми запропонуємо нашим клієнтам електронне оформлення і супутніх документів, які необхідно підписувати двома сторонами. Впровадження електронного документообігу буде відбуватися поетапно і стосуватиметься всіх двосторонніх документів - від затвердження заявки на відправлення вантажу до оформлення електронного документа на одержання вантажу на станції призначення», - сказав В.ІВАЩУК.

За його словами, ці заходи спростять і прискорять оформлення документів, будуть сприяти отриманню оперативної інформації про переміщення вантажу та його місцезнаходження. При цьому технологія дозволить клієнтові оформити перевезення безпосередньо зі свого робочого офісу.

Він також повідомив, що протягом червня на всіх залізницях України відбудуться презентації нових принципів взаємодії з клієнтами у зв`язку з введенням електронного документообігу.