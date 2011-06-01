В Аравійському морі звільнили захоплене піратами судно „Атлас”

Корабель Військово-Морських сил Франції звільнив захоплене піратами судно „Атлас”, на борту якого двоє громадян України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, як поінформували в МЗС, вчора, 31 травня, в акваторії Аравійського моря пірати здійснили напад на судно «Atlas» (прапор Панами), до складу екіпажу якого входять 2 українців (всього екіпаж складається з 20 осіб, оператор судна – компанія з Кайманських островів).

За даними Посольства України в Об’єднаних Арабських Еміратах, у результаті застосування вогнепальної зброї пірати піднялися на палубу судна. Водночас екіпажу вдалося закритися у «цитаделі» та передати коаліційним військовим силам сигнал про напад.

Коаліційними силами було направлено в район дій корабель ВМС Франції, який звільнив захоплене піратами судно «Atlas».

За наявною в МЗС інформацією, судно «Atlas» не постраждало і продовжує свій маршрут.

Справа перебуває на контролі Департаменту Консульської служби МЗС України та Посольства України в ОАЕ.