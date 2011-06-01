У Вінниці подорожчав проїзд у громадському транспорті

У Вінниці з 1 червня подорожчав проїзд у громадському транспорті.

Як повідомили УНІАН у департаменті у справах ЗМІ Вінницького міськвиконкому, з 1 червня вартість проїзду у трамваях і тролейбусах складає 1,25 грн., вона зросла на 0,25 грн.

«З 2009 року, коли востаннє змінювались тарифи на проїзд в електротранспорті, мінімальна заробітна плата збільшилась на 49,6%, а електроенергія подорожчала на 30%. Розрахунки на нові тарифи, подані підприємством, у травні цього року отримали погодження у профільних міністерствах. Тому, починаючи із 1 червня, вартість проїзду у трамваях та тролейбусах зросла до 1,25 грн.», - пояснила директор департаменту економіки і інвестицій Галина ЯКУБОВИЧ.

В автобусах, які працюють в режимі загального користування, проїзд з 1 червня зріс на 0,25 грн. - до 1,50 грн.

Крім того, подорожчав проїзд у маршрутках на 0,5 грн. - до 2,5 грн. (у нічний час - 3,5 грн.).