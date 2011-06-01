«Укрзалізниця» проаналізує можливість продажу квитків за 90 діб до відправлення поїзда

«Укрзалізниця» повинна проаналізувати можливість організувати попередній продаж проїзних документів за 90 діб до відправлення поїзда.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, таке завдання генеральному директору «Укрзалізниці» Володимиру КОЗАКУ поставив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ з метою інтенсифікації підготовки залізничної галузі до чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Згідно з повідомленням, у рамках підготовки до Євро-2012, у першу чергу, заходи будуть направлені на підвищення якості обслуговування пасажирів. Зокрема, планується продавати квитки на вокзалах через Інтернет із застосуванням терміналів – автоматів, що друкують квитки. Відповідні пропозиції з упровадження цієї технології залізничники мають надати найближчим часом.