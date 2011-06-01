«Укрзалізниця» до 20 червня розробить програму високошвидкісного руху поїздів

15:40, 01 червня 2011
Транспорт/Звя'зок
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Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ доручив керівництву «Укрзалізниці» до 20 червня ц.р. розробити Програму з впровадження на залізницях України швидкісного й високошвидкісного руху пасажирських поїздів із метою інтенсифікації підготовки залізничної галузі до чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, також Б.КОЛЕСНІКОВ доручив допрацювати Програму електрифікації залізниць України на 2011-2016 роки.

Як повідомляв УНІАН, для електрифікації напрямків прискореного руху «Укрзалізниця» пропонує суміжним підприємствам працювати в декілька змін.

У рамках підготовки залізничної інфраструктури до прискореного руху «Укрзалізниці» необхідно комплексно модернізувати близько 350 км колій, різними видами ремонту відновити близько 1 тис. км колій, замінити й відремонтувати близько 500 стрілочних переводів і електрифікувати близько 300 км колій.

Для введення прискореного руху пасажирських поїздів залізничникам необхідно електрифікувати напрямки Полтава-Кременчук і Полтава-Червоноград-Лозова, що дозволить розділити пасажирські й вантажні потоки і пустити на напрямку Полтава-Червоноград-Лозова швидкісні поїзди Hyundai. Для цього залізничники здійснюють будівництво контактної мережі, встановлюють тягові підстанції, виконують комплекс робіт із забезпечення зовнішнього освітлення станцій, переобладнання енергетики.

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