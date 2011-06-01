«Укрзалізниця» переобладнає переїзди

У 2011 році "Укрзалізниця" планує переобладнати переїзди на напрямі Львів-Здолбунів-Київ-Полтава-Лозова-Донецьк, де упроваджується прискорений рух пасажирських поїздів.

Про це повідомляє прес-центр відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, 45 залізничних переїздів планується перевести в категорію з черговим працівником; 53 переїзди - капітально відремонтувати, крім того, 13 малодіяльних переїздів закриють для руху автотранспорту.

Як зазначають у відомстві, залізничним переїздам, як об`єктам підвищеної небезпеки, завжди приділяється велика увага. Залізничники постійно працюють над зменшенням кількості ДТП (зіткнень рухомого складу з автотранспортом) і випадків травмування і загибелі людей. Зокрема, перевіряється технічне устаткування, стан настилу переїзду і дорожнього покриття переїздів.