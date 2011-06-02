Янукович 2-3 червня перебуватиме у Криму. Візьме участь у вікритті Yalta Rally 2011

2-3 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє пресс-служба Президента, планується, що сьогодні він візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку.

Також заплановано участь В.ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.

3 червня у Ялті під головуванням Президента відбудеться засідання Ради регіонів.