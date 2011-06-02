Янукович 2-3 червня перебуватиме у Криму. Візьме участь у вікритті Yalta Rally 2011
09:44, 02 червня 2011Транспорт/Звя'зок
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2-3 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.
Як повідомляє пресс-служба Президента, планується, що сьогодні він візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку.
Також заплановано участь В.ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.
3 червня у Ялті під головуванням Президента відбудеться засідання Ради регіонів.
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