Кіпрському танкеру, причетному до забруднення Одеської затоки, заборонено вихід із порту

Капітан танкера “BalticChief-1”, що здійснював 26 травня бункерувальні роботи і причетний до забруднення нафтопродуктами Чорного моря в районі порту Іллічівськ, підлягає притягненню до адміністративної відповідальності - йому належить сплатити 23 тис. 800 грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів України, уточнивши, що, «за даними Одеського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС, під час операції з бункерування “BalticChief-1” (прапор Кіпр, порт Лімассол), яку здійснював теплохід “Оrion-А” (прапор Росія), на палубу судна “BalticChief-1” потрапило близько 5,4 кубометрів мазуту».

З огляду на те, що штрафні санкції Державної екологічної інспекції України капітан “BalticChief-1” проігнорував, вихід танкера з акваторії Миколаївського морського торговельного порту заборонено.

Лабораторні вимірювання визначили ідентичність нафтопродукту, відібраного з борту “BalticChief-1”, та відібраного з водної поверхні біля центрального міського пляжу Іллічівська.

За даними спеціалістів держпідприємства “Іллічівський морський торговельний порт”, упродовж останніх днів кількість зібраних нафтопродуктів, які потрапили у морське середовище поряд з портом, становить 914,5 кг.

З урахуванням цього, встановлено розміри відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення територіальних і внутрішніх морських вод України - 300 тис. 870,50 доларів США.

Станом на 1 червня операцію з ліквідації наслідків виливу нафтопродуктів в акваторії Чорного моря завершено.