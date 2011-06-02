Донецька залізниця з 10 червня скасовує 16 приміських поїздів

З метою оптимізації перевізного процесу і зменшення експлуатаційних витрат на приміські перевезення, з 10 червня 2011 року Донецька залізниця скасовує 16 поїздів у приміському сполученні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької залізниці, проте, жоден напрям не залишиться без залізничного сполучення. Скасовуються поїзди: № 6491/6490 Сватове-Луганськ-Родакове; № 6493/6492 Родакове-Луганськ-Сватове; № 6346/6341 Сватове-Попасна-Сватове; №6043/6044 Попасна-Никитовка-Попасна; № 6255/6256 Іловайськ-Каракуба-Іловайськ; № 6241/6240 Іловайськ-Квашине-Іловайськ; № 6145/6146 Іловайськ-Ясинувата-Іловайськ; № 6153/6154 Волноваха-Комиш Заря-Волноваха.

Як наголошується у повідомленні, Донецька залізниця є найбільшим перевізником пасажирів у Донбасі, але проблему збитковості приміських перевезень їй доводиться вирішувати самостійно. Щодоби у приміському сполученні перевозиться близько 128 тисяч громадян, з них 89% - пасажири пільгових категорій.

Проблемою на сьогодні є отримання компенсації за пільгові перевезення пасажирів. За даними Донецької залізниці, пільгових перевезень, замовником яких є обласні держадміністрації, за чотири місяці виконано на суму 7 млн. грн. і недоотримано 5,3 млн. грн. компенсації (75%). Крім того, Донецька і Луганська обласні держадміністрації заборгували залізниці понад 10 млн. грн. за 2010 рік.

Таким чином, на Донецькій залізниці констатують, що щомісячно залізниця недоотримує більш як 37 млн. грн. Відсутність рентабельності обумовлена низькими соціально-орієнтованими тарифами, великими експлуатаційними витратами, зношенням рухомого складу (98% для дизель-поїздів і 70% для електропоїздів) і дорожнечею ремонту (капітальний ремонт одного дизель-поїзда коштує понад 3,5 млн. грн., одного електропоїзда - понад 5,5 млн. грн.).