Мінінфраструктури вдосконалює правила плавання кораблів у регіоні Севастополя

Міністерство інфраструктури вдосконалює правила плавання кораблів і суден у регіоні міста Севастополя.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури, для судновласників і судноводіїв будуть спрощені умови проходження, а процедура надання послуг служби регулювання руху суден і лоцманської проводки буде вдосконалена.

Для досягнення таких цілей фахівцями Міністерства інфраструктури розроблено проект наказу «Про затвердження змін до Правил плавання кораблів і суден у бухтах, на рейдах м. Севастополь та на підходах до нього», який виноситься на публічне громадське обговорення.

Запропоновані зміни дозволять нашим правилам відповідати вимогам міжнародних конвенцій та рекомендацій. Зокрема, будуть чітко визначені положення щодо регулювання руху суден і лоцманського проведення суден вздовж південно-західної частині Кримського півострова, крім того, будуть виправлені неточності в назвах окремих географічних об`єктів і впорядковані умови плавання військових кораблів і цивільних суден у бухтах і на рейдах Севастополя.

Як зазначають у міністерстві, зміни також необхідні для забезпечення більш чіткої організації під час проведення рятувальних операцій на морі в регіоні Севастополя, охорони людського життя на морі та запобігання випадкам забруднення навколишнього середовища.