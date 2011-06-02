«Укрзалізниця» з початку року навантажила понад 4,7 млн. тонн зернових вантажів

З січня по травень 2011 року залізниці України навантажили 4,72 млн. тонн зернових вантажів, зокрема, на експорт - 3 млн. тонн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці». Зокрема, за вказаний період Донецька залізниця перевезла 173,7 тис. тонн; Львівська - 200 тис. тонн; Одеська - 1 млн. 480 тис. тонн; Південна - 1 млн. 043 тис. тонн; Південно-Західна - 1 млн. 436 тис. тонн; Придніпровська - 389 тис. тонн. У середньому залізницями зерновими вантажами навантажувалося 496 вагонів щодоби. Нагадаємо, загалом інвентарний парк вагонів-зерновозів Укрзалізниці складає 11 тис. 579 одиниць. Основні види зернових вантажів: пшениця, ячмінь, зерно кукурудза, насіння ріпаку та соняшника.

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