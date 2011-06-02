Суд повторно визнав банкротом «Національні авіалінії України»

Господарський суд міста Києва своєю ухвалою № 18/171 від 31 травня п.р. визнав банкротом Відкрите акціонерне товариство "Авіакомпанія "Національні Авіалінії України " і відкрив ліквідаційну процедуру.

Про це повідомляється на сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Ліквідатором банкрота призначено Максима ЮРКОВА. Суд також ухвалив завершити підприємницьку діяльність банкрота; зобов`язав ліквідатора надати ліквідаційний баланс банкрота і звіт ліквідатора до 31 травня 2012 р.

За даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком, вартість чистих активів на кінець 2010 року мала негативне значення і дорівнювала 16 млн. 922,0 тис. грн., сума кредиторських зобов`язань - 20 млн. 845,0 тис. грн.; розмір власного капіталу - 16 млн. 922,0 тис. грн.

Активів емітента не достатньо для розрахунку за його зобов`язаннями, наголошується в оголошенні.

Нагадаємо, раніше Господарський суд Києва своєю ухвалою від 31 серпня 2010 року №18/171 визнав банкротом ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України».

Суд відкрив ліквідаційну процедуру і ліквідатором також було призначено Максима ЮРКОВА.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Національні авіалінії України» заснована у 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України". Основними напрямами діяльності авіакомпанії є надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомка. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує. Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дозволяє виділити кошти на поновлення парку літаків і відновити польоти.