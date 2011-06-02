Пасажири «Укрзалізниці» оформили через Інтернет 113 тис. квитків

З початку 2011 року пасажири «Укрзалізниці» зарезервували і оформили через Інтернет 112,956 тис. місць, з них через Інтернет було сплачено 110,402 тис. проїзних документів.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, у відділеннях “Укрпошти” пасажири оформили 28% квитків.

В цілому з початку впровадження послуги оформлення проїзних документів з відкладеною печаткою (оплата проїзду за допомогою платіжних карт) оформлено і сплачено майже 200 тис. замовлень на 287 тис. місць.

Як зазначається в повідомленні, "Укрзалізниця" здійснює подальші заходи з впровадження електронного квитка. При оформленні та сплаті електронного проїзного документа пасажир має можливість роздрукувати посадочний документ, за яким безпосередньо здійснюється посадка на поїзд у вагон, зазначений в посадковому документі.

Нагадаємо, з жовтня 2010 року залізничники використовують електронний квиток у поїзді 166/165 Київ-Дніпропетровськ у реальних умовах. За результатами випробувань буде ухвалено рішення про розповсюдження продажу електронних квитків на інші поїзди залізниць України.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» провела ряд робіт для забезпечення впровадження технології електронного проїзного документа. Зокрема, внесено зміни до нормативно-правової бази, розроблено програмне забезпечення оформлення електронного квитка, визначено склад програмно-технічного устаткування вагону для організації контролю електронних квитків провідником вагону, розроблено мобільний термінал контролю документів тощо.

У 2010 році пасажири "Укрзалізниці" зарезервували і оформили через Інтернет 99 тис. 579 місць, з них через Інтернет було сплачено 78 тис. 201 проїзний документ. У відділеннях “Укрпошти” пасажири оформили 32,2% квитків.

1-й етап програми з бронювання місць через Інтернет із подальшим оформленням квитка в касі "Укрзалізниця" почала 22 грудня 2008 року.

2-й етап програми з оформлення проїзних документів через Інтернет, коли пасажир може сплатити через Інтернет повну вартість проїзду і послугу замовлення, було почато 30 березня 2009 року.