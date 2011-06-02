Доповідь польських експертів про причини Смоленської катастрофи буде опублікована у червні - Туск

Варшава. Прем’єр-міністр Польщі Дональд ТУСК прогнозує, що доповідь польських експертів про причини Смоленської катастрофи буде опублікована у червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава польського уряду сказав сьогодні, коментуючи інформацію про можливе оприлюднення документу 15 червня.

„Маю таку надію, хоча не хочу називати жодної дати, бо це від мене не залежить, але я майже впевнений, що червень стане тим місяцем, коли ця справа буде завершена”, - сказав Д.ТУСК, якого цитують польські медіа.

Він також запевнив, що не ініціюватиме жодних змін у звіті щодо причин Смоленської катастрофи, який готує спеціальна комісія під керівництвом міністра внутрішніх справ.

Д.ТУСК зазначив, що доповідь планується перекласти іншими мовами й підготувати окрему презентацію його основних положень, аби з польською версією причин катастрофи могли ознайомитися не лише поляки.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія в остаточній доповіді про причин Смоленської авіакатастрофи всю провину за трагедію поклала на поляків. МАК стверджує, що пілоти урядового Ту-154 під тиском високопосадовців на борту машини намагалися посадити літак „будь-якою” ціною.

За попередніми оцінками польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити літак, але не встигли – з поки неоприлюднених причин - підняти його на безпечну висоту після того як машина пройшла „висоту прийняття рішення” - 100 метрів над землею.

Літак Ту-154, на борту якого перебував Президент Польщі Лех Качиньський і група високопосадовців, зазнав катастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом.