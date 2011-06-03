«Укрзалізниця» направить на ремонт і модернізацію локомотивного парку понад 2 млрд. грн.

«Укрзалізніця» цього року направить на ремонт і модернізацію локомотивного парку понад 2 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Головного управління локомотивного господарства «Укрзалізниці» Ігор БАТЮШИН сьогодні журналістам у ході відвідання локомотивного депо Київ-Пасажирський.

«Цього року ми направимо на модернізацію локомотивного парку 900 млн. грн. і на його капітальний і деповський ремонт - 1 млрд. 200 млн. грн.», - зазначив він.

За словами І.БАТЮШИНА, минулого року залізницям довелося відволікти орієнтовно таку ж суму на ремонти локомотивів. При цьому, додав він, останніми роками через надзвичайну зношеність парку ремонти проводяться все частіше й на них витрачається все більше коштів. Зокрема, за останні роки більшість старого тягового рухомого складу вимагають на 40-60% більше витрат на ремонти. Так, зношеність локомотивів «наближається до 100%», - сказав він. Тепловози зношені на 97%, електровози – на 90%. Таким чином, замість придбання нового рухомого складу «Укразалізниця» відволікає ресурси на ремонти. Зокрема, цього року передбачається оздоровити капремонтом і модернізацією в умовах заводів 110 електровозів і 53 тепловози, провести поточні ремонти майже 8 тис. електровозів і 2,5 тис. тепловозів. Середня вартість капремонту одного тепловоза становить майже 3,6 млн. грн. (без ПДВ), електровоза постійного струму – 2,6 млн. грн., електровоза змінного струму – 4,7 млн. грн., електровоза постійно-змінного струму – 5,6 млн. грн., а глибока модернізація електровоза постійного й змінного струму серії ЧС становитиме 7,4 млн. грн.

Як зазначив І.БАТЮШИН, без допомоги держави «Укрзалізниця» не зможе вирішити проблему зношеності парку.

«Ми дуже сподіваємося, що Верховна Рада прийме відповідний пакет законів щодо реформи залізничного транспорту, де ми матимемо можливість залучати кошти інвесторів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, для оновлення парку тягового рухомого складу впродовж 2011-2015 рр. "Укрзалізниці" необхідно придбати 275 локомотивів: 250 електровозів і 25 тепловозів.

Відповідно до Комплексної програми оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки, у період 2008-2010 рр. планувалося придбати 146 електровозів і 26 тепловозів. Проте, виходячи з фінансових можливостей залізниць, за цей термін було закуплено лише 45 електровозів (у 2008 р. - 34 електровози, у 2009 р. - 4, у 2010 р. - 7) і 4 тепловози (у 2008 р.)

Наразі на залізницях України експлуатуються магістральні вантажні, пасажирські й маневрові тепловози; магістральні вантажні й пасажирські електровози. Загалом інвентарний парк тягового рухомого складу налічує 2447,5 тепловозів і 1863 електровози. У експлуатації перебувають 1454,5 тепловозів і 1271 електровоз.

Переважну частину парку становлять електровози ВЛ8, ВЛ10, ВЛ11, ВЛ60, ВЛ80, ВЛ82, ЧС2, ЧС4, ЧС7, ЧС8, магістральні тепловози 2ТЕ116, 2ТЕ10, 2М62, ТЕП70 маневрові тепловози ЧМЕ3 та інші локомотиви, спроектовані й виготовлені в 50-60 роках минулого століття.

Більшість локомотивів, які експлуатуються, потребують на 40-60% більше витрат на техобслуговування і ремонти, мають низьку економічність порівняно із сучасними зразками. Крім того, більшість із них не може забезпечити рух вантажних і пасажирських поїздів зі швидкостями до 100 і 140 км/год. відповідно.