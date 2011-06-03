Молдова пропонує змінити схеми проходження пунктів пропуску через кордон з Україною

Генеральний директор Митної служби при Міністерстві фінансів Республіки Молдова Тудор БАЛІЦЬКИ вважає, що зміна технологічних схем на пунктах пропуску через кордон між Україною і Молдовою дозволить прискорити процедуру їх проходження. Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.БАЛІЦЬКИ повідомив під час прес-конференції у Могилів-Подільському Вінницькій області.

«Ми розглядаємо зміну технологічних схем на пунктах пропуску і запропонували б ті спільні пункти пропуску, які ще працюють в стандартному режимі, в технологічні схеми яких можна внести зміни», - сказав він.

За його словами, ці зміни передбачають введення, а також вказівку в технологічній схемі на присутність представника митної служби як з одного, так і з іншого боку на пунктах пропуску України і Молдови. «Тобто представник митної служби Молдови перебуватиме на території України, і його присутність буде зазначена у даній технологічній схемі. Так само представник української митної служби і його перебування на території митного пункту пропуску Республіки Молдова», - пояснив Т.БАЛІЦЬКИ.

Він додав, що «присутність представника говорить про те, що він представляє інтереси сусідньої держави і, відповідно, той пакет документів, який був вже один раз розглянутий, на другому боці вже розглядатиметься більш формально».

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 2 червня, в Могилів-Подільському Вінницькій області було підписано пакет двосторонніх угод про трансграничну співпрацю між Україною і Молдовою.

Також вчора голова Державної митної служби України Ігор КАЛЄТНІК повідомив, що митні служби України і Молдови хочуть синхронізувати роботу пунктів пропуску через кордон.