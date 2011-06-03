До Євро-2012 Україна та Польща введуть процедуру митного оформлення шляхом «єдиної зупинки»

Митні служби України та Польщі мають намір запровадити до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року процедуру митного оформлення шляхом «єдиної зупинки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК під прес-конференції 2 червня у Могилів-Подільському Вінницької області.

«Ми передбачаємо, зокрема з поляками, можливість здійснення митного оформлення шляхом «єдиної зупинки». Фактично, громадянин, який буде рухатись для участі в Євро-2012 в якості уболівальника, буде проходити митний прикордонний контроль України і Польщі за один раз. Зупинившись на території Польщі, ми передбачаємо спільний контроль з поляками, і вони це підтвердили», - повідомив І.КАЛЕТНІК.

Він зазначив, що митні служби зараз перебувають на завершальній стадії підписання відповідних угод.

«Я думаю, що це можливість і на майбутнє після Євро-2012 продовжити цей пілотний проект», - сказав голова Держмитслужби України.

Крім того, він зазначив, що для перетину кордону до Євро-2012 будуть передбачені окремі смуги руху, синхронізація роботи пунктів пропуску, взаємне визнання результатів митного контролю. «І якщо його (взаємне визнання результатів митного контролю - УНІАН) проведуть поляки – ми будемо визнавати їх результати, а якщо проведемо ми – поляки визнаватимуть наші результати митного контролю та оформлення», - сказав І.КАЛЕТНІК.

Він запевнив, що митна служба забезпечить чітку роботу та швидкий перетин кордону вболівальниками на Євро-2012.