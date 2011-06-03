«Укрзалізниця» може щорічно купувати до 10 електричок за умови компенсації пільговиків

«Укрзалізниця» готова щорічно купувати 9-10 нових електричок за умови повної компенсації за пільгові перевезення пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Якби нам усе компенсувалося в потрібних розмірах, то ми б щороку 9-10 електропоїздів або дизель-поїздів могли б купувати. Цього було б достатньо, щоб ми нормально перевезли приміських пасажирів», - зазначив В.КОЗАК.

За його словами, на сьогоднішній день цих коштів немає, й темпи списання та закупівлі поїздів різні. Приміський пересувний склад зношено на 90%, і відомство відчуває брак коштів для оновлення. «Ми робимо все можливе й цього року купуємо два нові дизель-поїзди, два електропоїзди, отримуємо два рейкових автобуси PESA», - сказав гендиректор.

Він нагадав, що на сьогодні «Укрзалізниці» не повернено облдержадміністраціями кошти за перевезення пільговиків у розмірі 138 млн. грн. за 4 місяці. За ці кошти можна було б купити 3 нових електропоїзди. «Мною направлено листи губернаторам усіх областей, важкий стан у цих листах викладено, і, я думаю, реакція керівників областей буде позитивною, і нам повернуть кошти, щоб ми відновили парк для перевезення приміських пасажирів у необхідних обсягах», - зазначив В.КОЗАК.

Як повідомляв УНІАН, за січень-квітень ц.р. заборгованість облдержадміністрацій, Верховної Ради України і Міністерства освіти та науки, молоді та спорту за перевезення пільгових категорій пасажирів становить 139 млн. грн.

Обласні державні адміністрації з січня по квітень 2011 року не виплатили залізницям у середньому 79,5 млн. грн., що становить 30% від суми, що підлягає компенсації.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством України, залізниці безвідмовно надають пільговий проїзд 26 категоріям громадян: ветеранам війни та праці, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерам за віком, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації й учням професійно-технічних закладів, дітям віком від 6 до 14 років та іншим. Згідно із Законом України «Про залізничний транспорт», збитки від перевезення окремих категорій громадян на пільгових умовах повинні компенсуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів залежно від того, яким органом влади ухвалено таке рішення.