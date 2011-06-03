«Укрзалізниця» планує через 3-4 місяці ввести електронні квитки на потяги по всій Україні

«Укрзалізниця» не виключає можливості через 3-4 місяці ввести електронні квитки на потяги по всій Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Мною порушено питання, що якщо електронний квиток буде введено, то він буде введено одночасно по всій території України», - сказав він.

За словами гендиректора, ввести технологію електронного квитка дозволить автоматизована система з продажу квитків, яка зараз відпрацьовується залізницями.

«Технологія електронного квитка, його видачі, проходження перевірки в потягу зараз відпрацьовуються, і буквально протягом двох тижнів ми захищатимемо це питання у Бориса КОЛЕСНІКОВА (віце-прем`єр-міністр, міністр інфраструктури) і розпочнемо виконання поставлених завдань», - відзначив В.КОЗАК.

Гендиректор також повідомив, що з 1 червня електронний квиток через Інтернет можна купити дешевше, ніж у касі. Водночас він не назвав, наскільки дешевше електронний квиток, відзначивши, що це залежить від маршруту та іншого.

Як повідомляв УНІАН, електронний квиток було введено з 20 жовтня минулого року в потягу №165/166 Дніпропетровськ-Київ.

«Укрзалізниця» планувала до кінця 2011 року ввести продаж електронних квитків ще у 20 потягах.

Довідка УНІАН. Технологія продажу електронних квитків передбачає самостійне придбання пасажиром проїзних документів через мережу Інтернет (ресурс www.e-kvytok.com.ua) з оплатою повної вартості проїзду платіжною карткою і роздрукуванням посадочного документа на звичайному папері.

Посадочний документ розпізнається (зчитується) провідником вагону за допомогою зчитувача штрих-коду, який входить до комплекту мобільного терміналу контролю документів.

Після закінчення поїздки пасажир одержує проїзний документ встановленої форми на бланку суворої звітності (наперед роздрукований у касі і одержаний начальником потягу до відправлення). Дана технологія застосовується у рамках дослідної експлуатації, до переходу на оформлення фіскальних чеків безпосередньо в потягу, які замінять бланки суворої звітності.