Реформу залізничного транспорту протягом 7-10 днів винесуть на розгляд Кабміну

Проект реформування залізничного транспорту буде протягом 7-10 днів винесено на розгляд Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Реформа залізничної галузі – це дуже тривалий період, непростий для ухвалення рішень, потрібно врахувати багато нюансів. Тому Кабінет міністрів сьогодні працює над цією проблемою, ми подали вже цей законопроект до Кабміну, він розглядається причетними міністерствами. І я думаю, що протягом 70 днів його буде винесено на засідання Кабміну», - зазначив він.

Як нагадав гендиректор «Укрзалізниці», Казахстан уже давно завершив реформування залізничного транспорту, в Росії цим займаються вже 11 років. Водночас це дає українським дорогам можливість врахувати при реформуванні недоліки й позитивні моменти, перейняти досвід і провести реформування в коротші терміни. «Нам треба поспішати, тим більше, що світові інвестиційні інститути буквально очікують від нас цього рішення, для того, щоб ми могли залучити інвестиції, які повинні направити, зокрема, на оновлення парку для комфортного перевезення наших пасажирів», - зазначив В.КОЗАК.

Як нагадав він, на залізницях сьогодні використовується застарілий парк, зокрема є локомотиви 60-х років, які не можуть забезпечити ні нормальну швидкість, ні плавність руху.

Як повідомляв УНІАН, на виконання Національного плану дій на 2011 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, наказом генерального директора “Укрзалізниці” від 12 квітня 2011 року №132-Ц створено Центральну комісію з реформування залізничного транспорту.

Комісія створена з метою опрацювання проектів законодавчих та інших нормативних актів і врахування особливостей організаційно-правової та господарської діяльності залізничного транспорту. Серед основних завдань комісії - аналіз та узгодження пропозицій щодо моделі ринку залізничних послуг у цілому і по кожному господарству окремо; узгодження проектів законодавчих та нормативних актів, необхідних для здійснення реформування галузі.

Іншим наказом гендиректора “Укрзалізниці” від 12 квітня 2011 року №133-Ц утворено робочу групу “Укрзалізниці” з реформування залізничного транспорту. Основними завданнями робочої групи визначено підготовку пропозицій щодо оптимізації структури залізничного транспорту, розробки ринкової моделі функціонування та необхідних для її створення проектів законодавчих і нормативних актів.

Серед першочергових завдань робочої групи - забезпечення супроводження законопроекту «Про особливості створення державного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» під час його розгляду в причетних міністерствах та відомствах і надання на розгляд Кабінету міністрів.