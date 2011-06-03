«Укрзалізниця» до вересня централізує збір інформації про наявність місць у потягах

«Укрзалізниця» з 1 червня почала вводити і до вересня планує завершити технологію з переведення інформації про наявність місць у потягах в один центр в Києві, а також удосконалення технології продажу квитків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Ми ухвалили рішення змінити технологію обслуговування пасажирів: нами введена в експлуатацію з 1 червня автоматизована система з продажу квитків, тому ми сьогодні вже маємо можливість працювати за так званою системою «Хмара» (“Облако”). Ми переводимо на цю нову технологію всі станції і вокзальні комплекси України, там, де є можливість для продажу квитків. Тобто, сьогодні вже не буде диспетчерських центрів на жодній з залізниць, ні в дирекціях з перевезення вантажів і пасажирів, а кожна каса замикатиметься тут, на Центрі обслуговування пасажирів у м. Київ», - сказав він.

За його словами, це дасть можливість одержувати більш пряму і швидку інформацію на місцях про стан, наявність місць у пасажирських потягах по всій Україні, також цей центр в оперативному порядку керуватиме додатковими вагонами потягів при збільшенні або зменшенні пасажиропотоку. «Такий контроль - це світова практика, і він у нас вже запрацює у вересні», - відзначив В.КОЗАК.

За його словами, також ця система зробить доступнішим і зручнішим продаж квитків через Інтернет.