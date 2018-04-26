Настав час відпусток: як комфортно доїхати і вдало повернутися...

Розпочався сезон відпусток, і перед нами постає вічне питання - як і куди б поїхати? Щоб не виникло також питання «хто винен, якщо не вийшло?», обізнані люди рекомендують заздалегідь подбати про все, зокрема, квитки, особливо, на поїзди.

Судячи з усього, в Криму цього року буде ще більше туристів. Зокрема, «Укрзалізниця» цього сезону планує перевезти на південь 50 млн. пасажирів, що на 4 млн. більше показника минулого сезону. Як запевняють в адміністрації залізничного транспорту, у тих, хто бажає потрапити на українські курорти, ще є можливість придбати квитки туди і в зворотньому напрямку, і навіть на улюблені фірмові поїзди, квитки поки що не в дефіциті. Щоправда, є проблеми на найпопулярніших напрямках - Сімферополь, Феодосія, Керч, Євпаторія.

Прискорення і скорочення...

Для забезпечення перевезень у літній період підготовлені й будуть задіяні близько 6 тисяч вагонів, із них третина - з системами кондиціонування повітря. Як запевняють в «Укрзалізниці», цього вистачить з лишком. Ніби не стикується - пасажирів очікується більше, а кількість вагонів не збільшилася, при цьому перевезти обіцяють усіх, хто бажатиме. Але залізничники пояснюють - все відбудеться за рахунок прискорення поїздів порівняно з минулим роком, відповідно, збільшується оборотність вагонів, зменшується простій, тобто, підвищується ефективність їх використання.

"Я б не сказав, що в нас є дефіцит пасажирських вагонів. Є дефіцит грошових коштів, щоб їх нормально відремонтувати та підготувати в рейс. У нас сьогодні близько 7 тисяч пасажирських вагонів, а використовується - близько 5,6 тис. Я поставив завдання, в зв`язку з тим, що ми купуємо "Хюндай" і "Шкоду", покращити графік пасажирських поїздів та оборот вагонів», - зазначив гендиректор «Укрзалізниці» Володимир Козак. При цьому він вважає, що на наступний рік залізницям потрібно буде всього близько 4 тис. вагонів. «Ті кошти, які виділяються, підуть на 4 тисячі, а не на 6 тисяч вагонів, тому ми покращимо стан вагонів та підготовку до рейсів. Кількість пасажирів будемо перевозити таку ж, але оптимізуємо оборот вагонів за рахунок збільшення швидкостей, скорочення стоянок, простоїв», - сказав він.

З одного боку, для нас ніби стає більше шансів потрапити в добре підготовлений вагон. З іншого - куди ж подінуть «непотрібні» вагони, їх же теж потрібно обслуговувати? За словами В.Козака, фактично залізні дороги на час пікових літніх перевезень додають в оборот близько півтори тисячі вагонів, які 9 місяців простоюють. «Важко, якщо основні фонди 75% свого часу не працюють - дуже велике навантаження на залізниці. Це все одно, що в кожному будинку тримати по три холодильники. А раптом перші два зламаються», - сказав В.Козак.

На південь з вітерцем

У літньому графіку руху «Укрзалізницею» передбачено 109 «південних» поїздів, більшість із них - у кримському напрямку. Загальний час у дорозі всіх поїздів скорочено майже на 80 годин. Тобто, прискорено. Наприклад, час руху улюбленого «кримчанина» - поїзд № 11/12 Київ-Сімферополь, квитки на який розкуповують в першу чергу, скорочено на 2 години, зі Львова до Маріуполя також можна буде дістатися майже на 2 години швидше, ніж минулого року, з Києва до Севастополя - на півгодини, але все одно приємно.

На літній період відкриваються 175 додаткових (до тих понад 1700, що діють постійно) кас, з них 7 будуть пересувними на узбережжі. Як запевняють у відомстві, цієї кількості достатньо, тому що зараз люди заздалегідь вирішують транспортні питання поїздки.

Нагадаємо, квитки для пасажирів цього року не подорожчали. Причому їх покупка через Інтернет стала дешевшою - скасовано додаткову плату, в такий спосіб з початку року квитків куплено більше, ніж за весь 2010 рік - 113 тисяч.

З іншого боку, інтернет-продажі можуть спровокувати появу на вокзалах «торгашів гарячими квитками». На жаль, Україні в цьому плані поки далеко до Європи - спекулянти для нас не дивина. Щоправда, начальник головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Олександр Іванько запевняє, що на головному вокзалі столиці таких немає: там постійно контролюють порядок наряди міліції. В касах на руки продають максимум 8 квитків. «Але хто може завадити людині через 5 хвилин перейти до іншої каси. Слід пам`ятати тільки одне, що така діяльність з перепродажу квитків карається. Але що можна зробити з тими, хто не боїться відповідальності?», - зазначає він.

Іноді таким заробітком не гребують і працівники залізниці, але тих, кого викрили, відразу звільняють. Як, до речі, і провідників, які захотіли взяти в поїзд «зайців». Штраф за безквитковий проїзд боляче б`є по кишені, він становить десятикратну вартості квитка. До речі, нещодавно «Укрзалізниця» обіцяла збільшити кількість перевірок.

Знову в мінусі

Тим часом, збитки «Укрзалізниці» зростають паралельно зі збільшенням пасажиропотоку. Так, за січень-квітень п.р. залізні дороги від перевезень пасажирів отримали 2,4 млрд грн. збитків. За 2010 рік - 5,6 млрд грн. Враховуючи тенденцію, цього року вони також збільшаться. Як правило, половина цієї суми - збитки від дальніх перевезень, решта - передмістя. Якщо порівняти витрати і збиток, то приміські перевезення мають песимістичний вигляд - тільки 10% коштів «Укрзалізниці» покриваються в цій сфері. Дальнє сполучення покриває 50% витрат.

За даними «Укрзалізниці», погіршує ситуацію низька компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів - за 4 місяці п.р. недоотримано 139 млн грн. Хоча цю суму і не можна порівнювати із загальними збитками від пасажирських перевезень, однак відомство заявляє, що на ці гроші воно могло б закупити дві електрички, або чотири дизель-поїзди, або провести капремонт кількох електропоїздів. До речі, «Укрзалізниці» винні навіть народні депутати (180 тис грн.), які, як виявилося, також є пільговиками, як і ветерани, і чорнобильці.

Недофінансування, неоплачені борги позначаються на рівні комфортності та стані пасажирських вагонів. Як поскаржилися в адміністрації залізниці, все це проявляється в не проведених ремонтах, не куплених кондиціонерах і незручних вагонах. Як і раніше в «Укрзалізниці» запевняють, що приділяють цим питанням особливу увагу. Обіцяють відійти від так званих «нічних» поїздів, підвищити якість і сервіс обслуговування. Будемо чекати, а до того часу, як би там не було, рядовим пасажирам хочеться купити квиток без черги і проблем; бажано не «бічний і біля туалету»; краще в купе зі своїми, а не незнайомими людьми; у вагоні з кондиціонером; дістатися до рідного міста після відпочинку не на перекладних. Звучить нереально? «Укрзалізниця» запевняє - реально, якщо подбати про квитки заздалегідь. Так що, удачі вам, мандрівники!

P.S. В "Укрзалізниці" надали номери телефонів, за якими можна звернутися стосовно транспортного обслуговування. Так і сказали: «Телефонуйте прямо в «Укрзалізницю», не соромтеся».

Громадська приймальня гендиректора - 465 02 95, «гаряча лінія» УЗ - 465-1-465.

Крім того, на кожному вокзалі біля чергового є телефон прямої «гарячої лінії» з пасажирським управлінням Укрзалізниці, звернення записується автоматично. Можна також скористатися сайтом залізничної адміністрації.

Вікторія Островна (УНІАН)