Українські залізниці до Євро-2012 будуть повністю готові — Козак

Українські залізниці до Євро-2012 будуть повністю готові.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Українські залізниці до Євро-2012 будуть повністю готові. Ті проблеми, які є, вони не бар`єрні, вони не вирішальні, і у нас є бачення шляхів розв’язання усіх проблем», - сказав він.

За його словами, сьогодні відбулася нарада щодо підготовки головного Центрального вокзалу Київ-Пасажирський. «Вокзальний комплекс перебуває у хорошому стані, потрібно до Євро-2012 провести косметичний ремонт, привести в належний стан інженерні споруди, поліпшити вентиляцію. Заходи накреслені, зараз ухвалюємо рішення, щоб вокзальний комплекс було підготовлено своєчасно і якісно до Євро-2012», - сказав він.

Зокрема, за даними В.КОЗАКА, повністю зміняться інформаційні табло на вокзалі. «Вони будуть по всьому комплексу, будуть кількома мовами», - сказав він.

Також буде встановлено додаткові автомати, які зможуть за наявності електронного квитка реєструвати пасажира.

«Всі накреслені заходи дозволять нам на високому рівні обслужити пасажира», - додав В.КОЗАК.