«Укрзалізниця» за 2-3 місяця обере технологію запровадження Інтернету в потягах

«Укрзалізниця» протягом 2-3 місяців обере технологію запровадження сервісу Інтернету в потягах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив на брифінгу генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир КОЗАК.

«Через 2-3 місяці, я думаю, зможу сказати, які рішення ми взяли за основу, які запроваджуватимуться», - сказав він.

За його словами, відомство розглядає сьогодні два види подачі інтернет-сигналу і телефонії в потягах. «Це система WiMAX і через супутник. Ми обраховуємо, що найбільш вигідно, дивимося, як це бути задіяно також і в технології роботи наших підприємств для того, щоб з`єднати ці системи - WiFi і WiMAX, і дати нормальну якість сигналу на наші потяги», - сказав він.

За словами В.КОЗАКА, зараз проводиться робота з тим, щоб розпочати дослідну експлуатацію послуги Інтернету на одній з дільниць на залізниці.