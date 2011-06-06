ПЗЗ з початку року недоотримала понад 26 млн. грн. за перевезення пільгових пасажирів

Ситуація з отриманням грошової компенсації за пільгові перевезення, замовниками яких є обласні держадміністрації, на Південно-Західній залізниці залишається дуже складною.

Як повідомила УНІАН прес-служба Південно-Західної залізниці, загальна сума недоотриманої компенсації перевищує 26 млн. 107 тис. грн.

Лише 27% (9 млн. 892 тис. грн) від необхідної суми компенсації одержано.

Згідно з повідомленням, за 5 місяців 2011 р. Південно-Західна залізниця у приміському сполученні перевезла 8 млн. 510 тис. пасажирів-пільговиків (пенсіонерів, учасників Великої Вітчизняної війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС) на загальну суму 36 млн. грн.

Як зазначають на залізниці, недоотримання компенсації призводить до збитковості приміських перевезень, впливає на виконання ремонту рухомого складу, робить неможливою закупівлю нового рухомого складу, знижує рівень безпеки руху і призводить до погіршення умов перевезення пасажирів.

Як підрахували на Південно-Західній залізниці, за умови отримання заборгованості у розмірі 26 млн. грн. можна було б капітально відремонтувати п`ять десятивагонних електропоїздів, оскільки вартість виконання капітального ремонту однієї секції електропоїзда становить 1,1 млн. грн.