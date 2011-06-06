Авіакомпанія «Хорс» починає регулярні польоти між Києвом і Афінами

З 14 червня ц.р. авіакомпанія "Хорс" починає польоти на регулярній основі з Києва (аеропорт «Жуляни») до столиці Греції - Афін. Про це повідомляється на сайті компанії.

Польоти виконуватимуться 4 рази на тиждень.

Нагадаємо, авіакомпанія «Хорс» з 1 червня ц.р. почала виконувати регулярні рейси на маршрутах Київ-Львів і Київ-Харків 4 рази на тиждень.

Довідка УНІАН. Зараз флот авіакомпанії "Хорс" складається з десяти ВС McDonnell Douglas (Boeing) MD-82, восьми McDonnell Douglas (Boeing) MD-83, одного ВС McDonnell Douglas DC9-51, одного ВС бізнес-класу Learjet-60. Крім того, в 2011 році парк компанії поповнився двома Airbus A320.