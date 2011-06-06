Уряд схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні

Кабінет Міністрів України 25 травня ц.р. (розпорядження №480-р) схвалив Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури.

Метою Стратегії є забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху, а також мінімізація людських втрат і фінансових збитків унаслідок дорожньо-транспортних подій.

Серед основних напрямів реалізації Стратегії: чітке законодавче розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, ухвалення відповідних державних і регіональних цільових програм і безумовне їх виконання, вдосконалення законодавства з питань безпеки дорожнього руху, зокрема, в частині посилення відповідальності за його порушення, створення інноваційного фонду з безпеки дорожнього руху тощо.

Передбачається, що втілюватися в життя Стратегія буде за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, суб`єктів господарювання незалежно від форми власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел.

Реалізація Стратегії дозволить підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість дорожньо-транспортних подій, а це, у свою чергу, мінімізує людські втрати і фінансові збитки.