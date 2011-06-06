У Ан-26 відмовив двигун

У м.Лібревіль (Республіка Габон) о 10:30 за місцевим часом зробив вимушену посадку на воду (за 70-100 метрів від берега) вантажний літак Ан-26 регіонального відділення компанії „DHL”.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерство закордонних справ України з посиланням на дані Посольства України в Республіці Габон.

За повідомленням Посольства, причиною аварійної посадки стала відмова роботи правого двигуна. Серед членів екіпажу двоє громадян України (другий пілот та бортінженер). Літак прямував за маршрутом м.Порт-Жантій – м.Лібревіль.

Командир літака, громадянин Болгарії, прийняв рішення відвести літак в бухту подалі від житлових кварталів, щоб запобігти людським жертвам. Завдяки професійним діям українців, літак вдалося посадити на воду та уникнути падіння на домівки.

Екіпаж був доставлений до міської лікарні „Ель-Рафа” для обстеження та надання медичної допомоги. Співробітники Посольства України відвідали співвітчизників. Стан членів екіпажу задовільний.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в Республіці Габон та Департаменті консульської служби МЗС України.