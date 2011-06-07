«Укрзалізниця» не планує підвищення тарифів на квитки - Козак

«Укрзалізниця» не планує змінювати тарифи на пасажирські перевезення.

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», про це заявив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК.

За його словами, незважаючи на підвищення вартості дизпального, електроенергії та інших складових, що впливають на собівартість перевезень, на 40%, тарифи на пасажирські перевезення підвищуватися не будуть. «Для зменшення збитковості пасажирських перевезень буде здійснено заходи щодо підвищення ефективності роботи», - підкреслив керівник галузі.

Також він акцентував увагу на проблемі заборгованості за перевезення пільгових категорій пасажирів. «Тільки за 4 місяці залізницям не компенсовано 138 млн. грн. за перевезення пільговиків. Зазначу, що за ці кошти можна придбати три нові електропоїзди ", - зазначив гендиректор.