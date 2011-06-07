УЗ створить вантажні компанії на базі Дарницького вагоноремонтного заводу і «Укрспецвагону»

«Укрзалізниця» впродовж двох місяців має намір створити вантажні компанії на базі Дарницького вагоноремонтного заводу і «Укрспецвагону».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам перший заступник генерального директора «Укрзалізниці» Микола СЕРГІЄНКО.

«Генеральним директором ухвалено рішення про створення вантажних компаній в Україні, тому найближчим часом, я думаю, що це місяць-два, будуть створені вантажні компанії в Україні на базі двох наших підприємств, куди будуть передано піввагони, а решта всього пересувного складу базуватиметься на тих підприємствах, які у нас зараз є», - сказав заступник гендиректора.

За його словами, з наявного парку в 59 тис. піввагонів у створені компанії буде передано 55-58 тис.

Як повідомив М СЕРГІЄНКО, зараз «Укрзалізниця» розробляє умови передачі та роботи двох нових компаній. «Ми спробуємо вималювати свої дії на ринку, розуміючи, що на ринку мають бути всі клієнти в одних умовах. На даний момент ми в різних умовах працюємо», - зазначив він, кажучи про «Першу вантажну компанію» (ПВК) і «Другу вантажну компанію» (ДВК), які були створені в РФ і які оснащені російськими вантажними вагонами.

«Завдання поставлене: ми маємо вирівняти умови роботи нашого вагону з умовами роботи російського. Тоді це будуть нормальні умови, а так виходить, що ми обмежені в Україні, а тим більше якщо їдемо до Росії. Ми повинні перш за все вирівняти тарифи, щоб вони були співставні з російськими, тобто підняти тарифи для клієнтів, аби попит на наш вагон був таким самим, як на російський вагон, щоб він міг конкурувати з російським», - сказав М.СЕРГІЄНКО, зазначивши, що на даний момент через різницю в тарифах всі хочуть використовувати дешевий український вагон, зокрема й при перевезеннях за кордон, тоді як в Україні не вистачає своїх піввагонів.

При цьому він повідомив, що вантажні компанії в Україні не будуть створені на кшталт ПВК і ДВК у РФ, а буде враховано низку нюансів. «Те, що створене в РФ, - це компанії, які займаються лише перевезеннями. Ми хочемо створити компанію, яка буде власником вагонів, ремонтуватиме вагони і експедируватиме вантажі. У росіян експедиція і ремонт — це різні поняття, різні підприємства. У нас це буде в одних руках. Це дасть те, що власник дивитиметься за своїм вагоном, перш за все, він відстежуватиме його експлуатацію і ремонт, стежитиме за його технічним станом. Тобто життєвий цикл вагону буде дешевше, ніж у оператора. Оператор — він чистий «наїзник», а коли ти власник, ти знаєш час ремонту, скільки грошей вкласти в ремонт. Можеш одного разу вкласти більше, але забезпечити довші міжремонтні пробіги, можеш купити подорожче, але знати, що життєвий цикл вагону буде дешевшим. Я бачу, що росіяни в цьому питанні обпеклися. Ми вирішили врахувати їхні помилки і вчинити по-іншому», - сказав заступник гендиректора.