“АероСвіт” з 11 червня почне виконувати регулярні польоти між Києвом і Штутгартом

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 11 червня 2011 р. приступає до виконання власних регулярних рейсів між Києвом і Штутгартом (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, освоєння лінії український авіаперевізник починає з виконання чотирьох рейсів на тиждень – у вівторок, четвер, суботу і неділю. Час перельоту між містами становитиме близько трьох годин.

Штутгарт стане третім містом Федеративної Республіки Німеччина, яке інтегроване в мережу маршрутів "АероСвіту" з Києва.

Нагадаємо, з грудня 2005 року український перевізник експлуатує повітряну лінію Київ-Гамбург, а у червні 2009 року приступив до виконання рейсів між Києвом і Дюссельдорфом.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні є найбільшим українським авіаперевізником. У 2011 році "АероСвіт" має намір розширити мережу до 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

У результаті відкриття нових повітряних ліній і підвищення частотності польотів по існуючих напрямах "АероСвіт" у пік літнього сезону 2011 року виконуватиме понад 850 власних регулярних авіарейсів на тиждень – на 27,5% більше, ніж торік.